Отца убитой в США украинки не выпустили из страны на похороны
NYP: Отец убитой в США украинки пропустил её похороны из-за запрета на выезд
Ирина Заруцкая. Обложка © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Iryna Zarutska
Отец украинской беженки Ирины Заруцкой, убитой в поезде в США, не смог присутствовать на её похоронах в Северной Каролине из-за ограничений на выезд из Украины. Об этом сообщает New York Post.
«Ему пришлось остаться, он не пришёл на похороны, он ещё там», — сказал сосед семьи Заруцкой в Шарлотте.
Напомним, в Северной Каролине была убита 23-летняя беженка из Украины Ирина Заруцкая. Вечером 22 августа на железнодорожной станции в Шарлотте 34-летний бездомный рецидивист убил девушку ножом. Погибшая переехала в США с семьёй в августе 2022 года, её отец остался на Украине. На GoFundMe открыт сбор средств для помощи её семье.