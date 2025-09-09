Мессенджер MAX
9 сентября, 13:40

Отца убитой в США украинки не выпустили из страны на похороны

Ирина Заруцкая. Обложка © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Iryna Zarutska

Отец украинской беженки Ирины Заруцкой, убитой в поезде в США, не смог присутствовать на её похоронах в Северной Каролине из-за ограничений на выезд из Украины. Об этом сообщает New York Post.

«Ему пришлось остаться, он не пришёл на похороны, он ещё там», — сказал сосед семьи Заруцкой в ​​Шарлотте.

Напомним, в Северной Каролине была убита 23-летняя беженка из Украины Ирина Заруцкая. Вечером 22 августа на железнодорожной станции в Шарлотте 34-летний бездомный рецидивист убил девушку ножом. Погибшая переехала в США с семьёй в августе 2022 года, её отец остался на Украине. На GoFundMe открыт сбор средств для помощи её семье.

