Отца убитой в США украинки не выпустили из страны на похороны

«Ему пришлось остаться, он не пришёл на похороны, он ещё там» , — сказал сосед семьи Заруцкой в ​​Шарлотте.

Напомним, в Северной Каролине была убита 23-летняя беженка из Украины Ирина Заруцкая. Вечером 22 августа на железнодорожной станции в Шарлотте 34-летний бездомный рецидивист убил девушку ножом. Погибшая переехала в США с семьёй в августе 2022 года, её отец остался на Украине. На GoFundMe открыт сбор средств для помощи её семье.