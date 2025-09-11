Белый дом обвинил демократов в росте преступности после убийства украинки

Белый дом обвинил представителей Демократической партии США в поддержке преступности после убийства украинской беженки Ирины Заруцкой в Северной Каролине и других недавних преступлений. Об этом свидетельствует их пост в соцсети Х.

На опубликованной в среду картинке размещены заголовки газет, посвящённые росту преступности. Один из них касался трагедии в Северной Каролине, где убийство Заруцкой подчёркивало трудности демократов при обсуждении вопросов безопасности. Другие заголовки освещали случаи стрельбы в Чикаго, в результате которых на прошлой неделе погибло шесть человек.