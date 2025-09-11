Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
11 сентября, 07:35

Белый дом обвинил демократов в росте преступности после убийства украинки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Igor Link

Белый дом обвинил представителей Демократической партии США в поддержке преступности после убийства украинской беженки Ирины Заруцкой в Северной Каролине и других недавних преступлений. Об этом свидетельствует их пост в соцсети Х.

Белый дом обвинил демократов США в поддержке преступности. Фото © X / The White House

«Демократы за преступность», — говорится на картинке, опубликованной Белым домом.

На опубликованной в среду картинке размещены заголовки газет, посвящённые росту преступности. Один из них касался трагедии в Северной Каролине, где убийство Заруцкой подчёркивало трудности демократов при обсуждении вопросов безопасности. Другие заголовки освещали случаи стрельбы в Чикаго, в результате которых на прошлой неделе погибло шесть человек.

Ранее сообщалось, что 26 августа в Северной Каролине 23-летняя украинская беженка Ирина Заруцкая была убита на железнодорожной станции в Шарлотте: 34-летний бездомный рецидивист ДеКарлос Браун нанес ей смертельные ножевые ранения по неизвестной причине. А накануне сооснователь и исполнительный директор организации Turning Point USA Чарли Кирк получил огнестрельное ранение во время мероприятия в университете Юты.

Милена Скрипальщикова
