Белый дом обвинил демократов в росте преступности после убийства украинки
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Igor Link
Белый дом обвинил представителей Демократической партии США в поддержке преступности после убийства украинской беженки Ирины Заруцкой в Северной Каролине и других недавних преступлений. Об этом свидетельствует их пост в соцсети Х.
Белый дом обвинил демократов США в поддержке преступности. Фото © X / The White House
«Демократы за преступность», — говорится на картинке, опубликованной Белым домом.
На опубликованной в среду картинке размещены заголовки газет, посвящённые росту преступности. Один из них касался трагедии в Северной Каролине, где убийство Заруцкой подчёркивало трудности демократов при обсуждении вопросов безопасности. Другие заголовки освещали случаи стрельбы в Чикаго, в результате которых на прошлой неделе погибло шесть человек.
Ранее сообщалось, что 26 августа в Северной Каролине 23-летняя украинская беженка Ирина Заруцкая была убита на железнодорожной станции в Шарлотте: 34-летний бездомный рецидивист ДеКарлос Браун нанес ей смертельные ножевые ранения по неизвестной причине. А накануне сооснователь и исполнительный директор организации Turning Point USA Чарли Кирк получил огнестрельное ранение во время мероприятия в университете Юты.