16 октября, 12:38

«Фатальная ошибка»: В Британии осудили Зеленского за атаку на мэра Одессы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Глава киевского режима Владимир Зеленский совершил огромную ошибку лишив мэра Одессы Геннадия Труханова украинского гражданства и должности. Об этом пишет британское издание Spectator.

«(Зеленский) подписал указ о лишении гражданства без какого бы то ни было судебного разбирательства или надлежащей правовой процедуры, хотя статья 25 Конституции Украины прямо это запрещает. Даже в условиях военного положения это вопиющая атака на демократию», — говорится в публикации.

Автор статьи считает, что действия Киева, решившего сеять страх, хаос, раскол и отчуждение, являются серьёзной стратегической ошибкой властей.

Лишённый гражданства Украины мэр Одессы Труханов отказался подчиняться Зеленскому
Лишённый гражданства Украины мэр Одессы Труханов отказался подчиняться Зеленскому

Напомним, ранее Зеленский подписал указ о лишении мэра Одессы Геннадия Труханова гражданства, сославшись на наличие у него российского паспорта, что автоматически повлекло за собой отстранение от должности. Труханов категорически опроверг эти обвинения, заявив, что никогда не имел российского гражданства, и назвал решение политически мотивированным. Труханов намерен продолжать исполнять обязанности мэра, несмотря на решение о лишении его украинского гражданства. Также существует мнение, что президент США Дональд Трамп может воспользоваться данным обстоятельством в качестве рычага давления на экс-комика перед грядущими переговорами в Белом доме.

