«Фатальная ошибка»: В Британии осудили Зеленского за атаку на мэра Одессы

«(Зеленский) подписал указ о лишении гражданства без какого бы то ни было судебного разбирательства или надлежащей правовой процедуры, хотя статья 25 Конституции Украины прямо это запрещает. Даже в условиях военного положения это вопиющая атака на демократию», — говорится в публикации.