Труханов намерен править Одессой и дальше после лишения гражданства Украины

Геннадий Труханов намерен продолжать исполнять обязанности мэры Одессы, несмотря на решение о лишении его украинского гражданства.

Градоначальник опроверг информацию о получении российского паспорта, подчеркнув, что постоянно проживает в Одессе и никогда не был зарегистрирован в России. Он также подтвердил намерение обжаловать решение о лишении гражданства через Верховный суд Украины и, при необходимости, через Европейский суд по правам человека.

«Что касается моих дальнейших действий, то в случае лишения гражданства Украины полномочия мэра прекращаются, как определяет ч. 11 ст. 79 закона Украины «О местном самоуправлении», с момента принятия городским советом соответствующего решения. До этого момента я буду продолжать выполнять свои полномочия», — пояснил Труханов.

Как сообщалось ранее, мэр Одессы Геннадий Труханов заявил о возможном лишении его украинского гражданства по инициативе Владимира Зеленского, что связывают с подозрениями в наличии у него российского паспорта. Труханов категорически опроверг эти обвинения, отметив, что с 2014 года неоднократно проходил проверки украинскими спецслужбами, которые не подтвердили наличие у него гражданства РФ. Сегодня Владимир Зеленский подписал распоряжение о лишении гражданства Украины мэра Одессы Геннадия Труханова. Под действие указа также попали бывший нардеп Олег Царёв и артист балета Сергей Полунин.