Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 октября, 12:51

Зеленский лишил гражданства Украины мэра Одессы Труханова и экс-нардепа Царёва

Геннадий Труханов. Обложка © Telegram / Геннадий Труханов

Геннадий Труханов. Обложка © Telegram / Геннадий Труханов

Владимир Зеленский подписал указ, лишающий украинского гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова. Об этом он сообщил во время телемарафона.

Также гражданства лишены экс-депутат Олег Царёв и родившийся в Херсоне артист балета Сергей Полунин.

«Также подтверждено наличие российского гражданства у некоторых лиц – подготовлены соответствующие решения по ним. Указ подписал», — говорится в публикации без указания конкретных имён.

Труханову 60 лет. Пост мэра Одессы он занял в 2014 году.

Кличко и Зеленский публично обменялись истеричными упрёками после удара России
Кличко и Зеленский публично обменялись истеричными упрёками после удара России

Напомним, на днях Геннадий Труханов заявил, что Владимир Зеленский намерен отнять у него гражданство Украины, так как подозревает градоначальника в наличии паспорта РФ. Сам мэр эти обвинения отрицает, аргументируя свою невиность тем, что с 2014 года не раз проверялся спецслужбами Незалежной и его российское гражданство так и не смогли подтвердить.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Олег Царев
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar