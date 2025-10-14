Зеленский лишил гражданства Украины мэра Одессы Труханова и экс-нардепа Царёва

Владимир Зеленский подписал указ, лишающий украинского гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова. Об этом он сообщил во время телемарафона.

Также гражданства лишены экс-депутат Олег Царёв и родившийся в Херсоне артист балета Сергей Полунин.

«Также подтверждено наличие российского гражданства у некоторых лиц – подготовлены соответствующие решения по ним. Указ подписал», — говорится в публикации без указания конкретных имён.

Труханову 60 лет. Пост мэра Одессы он занял в 2014 году.