Зеленский лишил гражданства Украины мэра Одессы Труханова и экс-нардепа Царёва
Геннадий Труханов. Обложка © Telegram / Геннадий Труханов
Владимир Зеленский подписал указ, лишающий украинского гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова. Об этом он сообщил во время телемарафона.
Также гражданства лишены экс-депутат Олег Царёв и родившийся в Херсоне артист балета Сергей Полунин.
«Также подтверждено наличие российского гражданства у некоторых лиц – подготовлены соответствующие решения по ним. Указ подписал», — говорится в публикации без указания конкретных имён.
Труханову 60 лет. Пост мэра Одессы он занял в 2014 году.
Напомним, на днях Геннадий Труханов заявил, что Владимир Зеленский намерен отнять у него гражданство Украины, так как подозревает градоначальника в наличии паспорта РФ. Сам мэр эти обвинения отрицает, аргументируя свою невиность тем, что с 2014 года не раз проверялся спецслужбами Незалежной и его российское гражданство так и не смогли подтвердить.
