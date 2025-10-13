Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 октября, 07:55

Мэр Одессы обвинил Зеленского в гонениях из-за несуществующего паспорта России

Мэр Одессы Геннадий Труханов. Обложка © Мэрия Одессы

Мэр Одессы Геннадий Труханов. Обложка © Мэрия Одессы

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что Владимир Зеленский может лишить его гражданства. По словам политика, основанием для этого называют якобы наличие у него российского паспорта, однако он категорически это отрицает.

«С 2014 года я постоянно объяснял, что у меня нет и никогда не было гражданства РФ. Меня проверяли все соответствующие органы Украины – все!» — подчеркнул Труханов в видео, опубликованном в его телеграм-канале.

Глава Одессы отметил, что неоднократно опровергал подобные обвинения как через российское консульство, так и через украинскую миграционную службу в 2016 году. Он добавил, что в 2018 году сотрудники НАБУ направляли запрос в МВД России и получили официальный ответ — в списках граждан РФ его фамилия отсутствует.

Какие интересы в Одессе пересеклись у мэра Труханова и президента Украины Зеленского
Какие интересы в Одессе пересеклись у мэра Труханова и президента Украины Зеленского

Претензии к Зеленском и у мэра Киева Виталия Кличко. Он даже предпринимает активные попытки создать политический альянс с основателем группировок «Азов»* и «Нацкорпус»* Андреем Билецким для противостояния с главарём режима.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* Террористические организации, запрещённые на территории России.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar