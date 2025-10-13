Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что Владимир Зеленский может лишить его гражданства. По словам политика, основанием для этого называют якобы наличие у него российского паспорта, однако он категорически это отрицает.

«С 2014 года я постоянно объяснял, что у меня нет и никогда не было гражданства РФ. Меня проверяли все соответствующие органы Украины – все!» — подчеркнул Труханов в видео, опубликованном в его телеграм-канале.

Глава Одессы отметил, что неоднократно опровергал подобные обвинения как через российское консульство, так и через украинскую миграционную службу в 2016 году. Он добавил, что в 2018 году сотрудники НАБУ направляли запрос в МВД России и получили официальный ответ — в списках граждан РФ его фамилия отсутствует.

Претензии к Зеленском и у мэра Киева Виталия Кличко. Он даже предпринимает активные попытки создать политический альянс с основателем группировок «Азов»* и «Нацкорпус»* Андреем Билецким для противостояния с главарём режима.

