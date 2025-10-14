Сектор Газа
14 октября, 07:38

Кличко и Зеленский публично обменялись истеричными упрёками после удара России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на обвинения Владимира Зеленского в связи с ущербом, нанесённым энергосистеме города российскими обстрелами. Он ответил на критику главы киевского режима в своих социальных сетях.

«Глядя на весь бред и манипуляции, которые несутся в последние дни, у меня есть один вопрос: повреждённые вражескими ракетами и дронами объекты критической инфраструктуры не защитил тоже Кличко?» — обращается к главе режима мэр.

Ранее Владимир Зеленский резко отреагировав на критику обороны киевских ТЭЦ от дронов, косвенно обвинил Виталия Кличко в поражении энергетических объектов. Глава киевского режима не стал напрямую предъявлять претензии мэру, но намекнул на его причастность к произошедшему.

Наталья Афонина
