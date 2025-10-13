Глава военной администрации Киева потребовал от Генштаба проверить дела Кличко

Глава киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко потребовал от правоохранительных органов и Генштаба ВСУ провести полную ревизию деятельности мэра Киева Виталия Кличко. С соответствующим заявлением он выступил в своем Telegram-канале. Ткаченко обвинил Кличко в невыполнении задач по обеспечению безопасности столицы и в нецелевом распределении городских средств.

«Обратился ко всем правоохранительным органов и к генштабу с требованием провести полную ревизию того, что вы сделали, а точнее – того, чего вы не сделали», — заявил Ткаченко.

Он также отметил, что средства, направляемые на строительство мостов и дорог, следовало бы использовать на возведение бомбоубежищ и защиту критической инфраструктуры.

Ранее Life.ru писал, что Андрей Витренко, возглавляющего фракцию «Слуга народа» в Киевском городском совете, предложил снять Виталия Кличко с поста мэра Киева. Он подчеркнул, что эту инициативу поддерживает практически весь депутатский корпус.