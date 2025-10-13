Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 октября, 16:05

Глава военной администрации Киева потребовал от Генштаба проверить дела Кличко

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Глава киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко потребовал от правоохранительных органов и Генштаба ВСУ провести полную ревизию деятельности мэра Киева Виталия Кличко. С соответствующим заявлением он выступил в своем Telegram-канале. Ткаченко обвинил Кличко в невыполнении задач по обеспечению безопасности столицы и в нецелевом распределении городских средств.

«Обратился ко всем правоохранительным органов и к генштабу с требованием провести полную ревизию того, что вы сделали, а точнее – того, чего вы не сделали», — заявил Ткаченко.

Он также отметил, что средства, направляемые на строительство мостов и дорог, следовало бы использовать на возведение бомбоубежищ и защиту критической инфраструктуры.

Зеленский возложил ответственность за блэкаут в Киеве на Кличко
Зеленский возложил ответственность за блэкаут в Киеве на Кличко

Ранее Life.ru писал, что Андрей Витренко, возглавляющего фракцию «Слуга народа» в Киевском городском совете, предложил снять Виталия Кличко с поста мэра Киева. Он подчеркнул, что эту инициативу поддерживает практически весь депутатский корпус.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Виталий Кличко
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar