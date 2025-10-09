Глава фракции «Слуга народа» Витренко предложил снять Кличко с поста мэра Киева

Андрей Витренко, возглавляющий фракцию партии «Слуга народа» в Киевском городском совете, заявил о регистрации проекта решения, направленного на отстранение Виталия Кличко с поста мэра Киева. Об этом стало известно в четверг, 9 октября.

Ранее, в сентябре, украинское издание «Страна.ua» сообщало, что Витренко выступил с инициативой о выражении недоверия Кличко.

«В Киевсовете зарегистрировали проект решения об отставке мэра столицы. Это решение не единоличное, а результат работы большой коалиции депутатских фракций. Его поддерживает почти весь депутатский корпус», — заявил Витренко, выступая в эфире телеканала «Новости.Live».

В апреле депутат украинского парламента от партии «Европейская солидарность» Виктория Сюмар заявила о планах украинских властей отстранить Виталия Кличко от управления Киевом, передав полномочия нынешнему главе городской военной администрации Тимуру Ткаченко. Сам Кличко утверждает, что команда Владимира Зеленского предпринимает попытки ликвидировать местное самоуправление. Он обвиняет Тимура Ткаченко, руководителя киевской городской военной администрации, в препятствовании восстановлению повреждённых зданий и инфраструктуры, что, по его мнению, дестабилизирует управление городом и ставит под угрозу жизнеобеспечение киевлян.