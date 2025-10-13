Мэр Одессы Труханов отверг обвинения в наличии российского паспорта

Мэр Одессы Геннадий Труханов категорически опроверг информацию о наличии у него российского гражданства, заявив о прохождении всех необходимых проверок.

«История о моём якобы российском гражданстве возникает стабильно раз в несколько лет, особенно перед выборами или другими важными политическими процессами в стране. За эти годы я получил множество документов как с украинской, так и с российской стороны, которые подтвердили — российского гражданства я никогда не имел и не имею на сегодня», — написал Труханов в соцсетях.

В то же время, по данным некоторых украинских СМИ, комиссия при президенте Украины приняла решение о лишении его украинского гражданства, однако другие источники эту информацию опровергают, утверждая, что такое решение комиссией не рассматривалось.

Ранее сообщалось, что мэр Одессы Геннадий Труханов заявил о возможном лишении его гражданства Украины по инициативе Владимира Зеленского, что связывают с предположительным наличием у него российского паспорта. Труханов категорически опроверг эти обвинения, подчеркнув, что с 2014 года неоднократно проходил проверки всеми компетентными органами Украины, которые не подтвердили наличие у него гражданства РФ.