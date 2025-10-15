Лишённый гражданства Украины мэр Одессы Труханов отказался подчиняться Зеленскому

Лишённый украинского гражданства указом главаря киевского режима Владимира Зеленского мэр Одессы Геннадий Труханов заявил о намерении сохранить свою должность и оспорить решение в судебном порядке. С соответствующей позицией он выступил во время брифинга для журналистов.

Чиновник подчеркнул, что будет оставаться на посту градоначальника до тех пор, пока его не освободит от обязанностей городской совет.

«Я не передумал обращаться в суд. Я уверен в своей правоте, в том, что у меня не было и нет российского гражданства. Все соответствующие для этого документы есть, поэтому буду бороться, буду работать на благо своего города, буду защищаться. Я уверен в своей победе», — заявил Труханов.

Труханов также пообещал обратиться в международные правозащитные организации, вновь назвав документы Службы безопасности Украины о его якобы российском паспорте сфальсифицированными.

Он предположил, что ошибка могла возникнуть из-за неточностей в датировках его службы, указав, что уволился из армии 15 января 1992 года, тогда как российский закон, позволяющий военным автоматически получить гражданство, вступил в силу 6 февраля. Мэр заявил, что не обращался за получением российского паспорта и что представленный документ не прошёл бы проверку на границе.

Напомним, что накануне Владимир Зеленский подписал указ о лишении мэра Одессы Геннадия Труханова украинского гражданства, аргументируя это наличием российского паспорта. В результате Труханов автоматически потерял должность. Мэр Одессы опроверг наличие российского гражданства, назвав эти слухи повторяющимися и связанными с политическими событиями. Он заверил, что никогда не имел российского паспорта и намерен продолжать исполнять обязанности мэра, несмотря на решение о лишении его украинского гражданства.