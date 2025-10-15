Стало известно, кто возглавит Одессу вместо лишённого гражданства Труханова
Обложка © ТАСС / Oliver Berg / dpa/picture-alliance
Глав украинского режима Владимир Зеленский подписал указ о назначении Сергея Лысака на пост руководителя Одесской городской военной администрации. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на источники.
Сергей Лысак, ранее возглавлявший Днепропетровскую ОВА, будет назначен на должность главы Одесской ГВА. Владислав Гайваненко займет пост главы Днепропетровской ОВА.
Лысак является бригадным генералом. Участвовал в войне против ополченцев Донбасса. В 2023 году был назначен главой администрации Днепропетровской области.
Напомним, Зеленский накануне подписал указ о лишении мэра Одессы Геннадия Труханова украинского гражданства из-за якобы наличия у него российского. Чиновник автоматически лишился своей должности. При этому Труханов опроверг слухи о наличии у него российского гражданства, заявив, что проходил все необходимые проверки. По его словам, подобные истории появляются каждые несколько лет, особенно перед выборами или другими важными политическими событиями. Труханов подчеркнул, что ни в прошлом, ни в настоящем российского гражданства у него не было. Он также отметил, что намерен продолжать исполнять обязанности мэра Одессы, несмотря на решение о лишении его украинского гражданства.
