Стало известно, кто возглавит Одессу вместо лишённого гражданства Труханова

Напомним, Зеленский накануне подписал указ о лишении мэра Одессы Геннадия Труханова украинского гражданства из-за якобы наличия у него российского. Чиновник автоматически лишился своей должности. При этому Труханов опроверг слухи о наличии у него российского гражданства, заявив, что проходил все необходимые проверки. По его словам, подобные истории появляются каждые несколько лет, особенно перед выборами или другими важными политическими событиями. Труханов подчеркнул, что ни в прошлом, ни в настоящем российского гражданства у него не было. Он также отметил, что намерен продолжать исполнять обязанности мэра Одессы, несмотря на решение о лишении его украинского гражданства.