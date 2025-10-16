Стало известно, какой козырь против Зеленского может использовать Трамп на грядущей встрече

Президент США Дональд Трамп может использовать отмену украинского гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова в качестве рычага давления на главу киевского режима Владимира Зеленского перед переговорами в Белом доме. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

«Это абсолютно незаконное, антиконституционное действие — то, что Зеленский сделал с мэром Одессы Трухановым, и Трамп не упустит возможности припомнить это главному «демократу» Европы, чтобы прогнуть в нужную сторону», — сказал эксперт.

По мнению Соскина, президент США знает, что Зеленский пошёл на значительный риск для сохранения своей власти, и использует это, чтобы навязать ему любые условия, включая новую ресурсную сделку. Экс-комик, по его мнению, не сможет возразить американскому лидеру, иначе ситуация может обернуться катастрофой.

Напомним, ранее Владимир Зеленский подписал указ о лишении мэра Одессы Геннадия Труханова гражданства, сославшись на наличие у него российского паспорта, что автоматически повлекло за собой отстранение от должности. Труханов категорически опроверг эти обвинения, заявив, что никогда не имел российского гражданства, и назвал решение политически мотивированным. Труханов намерен продолжать исполнять обязанности мэра, несмотря на решение о лишении его украинского гражданства.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что собирается встретиться с Владимиром Зеленским в Белом доме 17 октября. Об этом он сообщил журналистам, возвращаясь из поездки в египетский Шарм-эш-Шейх.