Российская сторона донесла до американских коллег информацию об успешных испытаниях ракеты нового класса «Буревестник» с ядерной установкой. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Мы также уже успели донести до американских коллег информацию о встрече президента Путина с Генштабом, где было доложено об успешных испытаниях ракеты абсолютно нового класса «Буревестник» с ядерной установкой», — заявил Дмитриев.

На встрече президента РФ с Генштабом также обсуждалась ситуация на Украине: 5000 солдат ВСУ окружены в районе Купянска, 5500 — в районе Красноармейска. Он подчеркнул, что информация о новых испытаниях и ходе боевых действий напрямую доводится до руководства и ключевых представителей администрации президента США.

Ранее стало известно, что новая крылатая ракета «Буревестник» способна существенно повлиять на внешнеполитическую позицию США. Демонстрация российского оружия может побудить американского президента Дональда Трампа активизировать мирные переговоры по Украине. «Буревестник» представляет собой принципиально новый тип стратегического вооружения с ядерной установкой, не имеющий аналогов в американском арсенале.