Зона поражения – весь мир: Раскрыты уникальные характеристики ракеты «Буревестник»

Крылатая ракета «Буревестник» с ядерной энергетической установкой способна преодолевать до 20 тысяч километров, что позволяет ей поражать цели в любой точке мира, заявил военный эксперт Юрий Кнутов. Он отметил, что на испытаниях ракета пролетела 14 тысяч километров за 15 часов со средней скоростью около 1000 км/ч.

По словам специалиста, уникальность ракеты заключается в компактном ядерном реакторе, который нагревает поступающий воздух, создавая реактивную тягу. Кроме того, «Буревестник» обладает низкой уязвимостью для систем ПРО благодаря возможности изменения полётного задания уже в воздухе. Также её можно перенацелить при уничтожении первоначальной цели. К слову, ракета уже готовится к серийному производству.

«В своё время СВО начиналась отчасти по причинам, чтобы возле наших границ не было размещено ракет средней дальности, крылатых ракет и так далее. Сейчас мы сталкиваемся с тем, что это может произойти. И это наш своевременный ответ», — подчеркнул собеседник RT.