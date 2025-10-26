Зона поражения – весь мир: Раскрыты уникальные характеристики ракеты «Буревестник»
Военный эксперт раскрыл уникальные характеристики крылатой ракеты «Буревестник»
Обложка © «Шедеврум» / Life.ru
Крылатая ракета «Буревестник» с ядерной энергетической установкой способна преодолевать до 20 тысяч километров, что позволяет ей поражать цели в любой точке мира, заявил военный эксперт Юрий Кнутов. Он отметил, что на испытаниях ракета пролетела 14 тысяч километров за 15 часов со средней скоростью около 1000 км/ч.
По словам специалиста, уникальность ракеты заключается в компактном ядерном реакторе, который нагревает поступающий воздух, создавая реактивную тягу. Кроме того, «Буревестник» обладает низкой уязвимостью для систем ПРО благодаря возможности изменения полётного задания уже в воздухе. Также её можно перенацелить при уничтожении первоначальной цели. К слову, ракета уже готовится к серийному производству.
«В своё время СВО начиналась отчасти по причинам, чтобы возле наших границ не было размещено ракет средней дальности, крылатых ракет и так далее. Сейчас мы сталкиваемся с тем, что это может произойти. И это наш своевременный ответ», — подчеркнул собеседник RT.
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник». По его словам, ядерные силы России являются одними из мощнейших в мире прямо сейчас. Также глава государства поручил определить класс оружия для ракеты «Буревестник».
