Путин поручил определить класс оружия для ракеты «Буревестник»

Президент России Владимир Путин поставил задачу по классификации крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. Об этом он заявил во время посещения пункта управления Объединенной группировки войск. Глава государства также подчеркнул, что для поставки ракеты на боевое дежурство необходимо осуществить все регламенты.

«Нам нужно будет ещё определиться что это такое, к какому классу оружия эта новая система относится», — сказал глава государства.