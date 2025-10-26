«Месседж за Атлантику»: Просчитаны шаги Трампа после слов Путина о «Буревестнике»

Новая крылатая ракета «Буревестник» способна оказать значительное влияние на внешнеполитическую позицию США, заявил в беседе с URA.ru военный эксперт Евгений Михайлов. По его мнению, демонстрация российского оружия может побудить американского президента Дональда Трампа активизировать мирные переговоры по Украине.

Эксперт подчеркнул, что «Буревестник» представляет собой принципиально новый тип стратегического вооружения с ядерной энергетической установкой, не имеющий аналогов в американском арсенале. Ракета превосходит устаревшие американские «Томагавки» и способна преодолевать любые существующие системы ПРО, включая орбитальные, что делает бессмысленной эскалацию конфликта с Россией.

По словам специалиста, это оружие разрушает сложившуюся за 30 лет гегемонию США и формирует новые правила стратегического сдерживания. Так что заявление президента России Владимира Путина о «Буревестнике» может отрезвить его американского коллегу.

«Поэтому, что касается возможного конфликта с Россией, ребята, вы заведомо проиграете его. И Путин вот такой вот, как бы, месседж запускает туда, за Атлантику, за большую лужу», — заключил эксперт.