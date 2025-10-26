Трампа признали угрозой миру на Украине

Введение США санкций против российских нефтяных компаний может поставить под угрозу мирные переговоры на Украине. Аналитики издания считают, что действия администрации американского президента Дональда Трампа осложняют возможность прекращения конфликта. Об этом сообщила газета The Hill.

«Надежды на прекращение конфликта оказались под угрозой после того, как администрация Трампа ввела санкции против российских нефтяных компаний», — говорится в материале.

Заявления Трампа о «ненависти» России к Украине также препятствуют прогрессу на переговорах. Недавно министерство финансов США ввело санкции против российских нефтяных компаний, включая «Лукойл», что, по мнению экспертов, может затруднить достижение мира.

Ранее сообщалось, что администрация США подготовила проект новых санкций против ключевых отраслей российской экономики, включая банковскую сферу и нефтяную инфраструктуру. Ограничения могут быть введены в случае, если Россия не прекратит боевые действия на Украине. Часть санкций затрагивает банки и инфраструктуру поставок нефти, при этом украинские власти ранее добивались полного отключения российских банков от долларовой системы.