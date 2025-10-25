США готовят ещё один пакет жёстких санкций против банков и нефтяного сектора РФ

Администрация США подготовила проект новых санкционных ограничений против ключевых секторов экономики России, включая банковскую сферу и нефтяную инфраструктуру. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на информированные источники.

Разработанные ограничения могут быть введены в случае отказа Москвы прекратить боевые действия на Украине. Источники агентства уточнили, что часть санкций направлена против банковского сектора и инфраструктуры нефтяных поставок, при этом украинские власти ранее просили полностью отключить российские банки от долларовой системы.

В администрации президента Трампа, как сообщается, готовы одобрить введение этих мер после нескольких недель наблюдения за реакцией Москвы на предыдущие ограничения. Также ведутся обсуждения о возможности использования заблокированных активов России для приобретения вооружений Украины.

Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп заявил, что введённые против России санкции характеризуются как «очень сильные» и, по его оценке, способны оказать значительное воздействие. Американский президент выразил несогласие с позицией российского коллеги Владимира Путина относительно недостаточной эффективности ограничительных мер.