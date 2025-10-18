Стало известно, сколько лет может занять строительство тоннеля между РФ и Аляской

Подводный туннель длиной менее 100 км в суровых широтах — задача решаемая. Опыт Ла‑Манша и китайских подводных линий показывает — особых инженерно-геологических препятствий там будет не больше, чем в других известных международных проектах. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на учёного-строителя Виктора Разбегина.

Туннель между РФ и США. Фото © Telegram / SHOT

Сроки постройки варьируются: от 5 до 10 лет, при этом оптимально — около 8 лет. Стоимость оценивается примерно в $7–8 млрд. По расчётам Разбегина, магистраль экономически оправдана: грузопотоки быстро смогут превысить 100–120 млн тонн в год, а время доставки упадёт с недель и месяцев до 3–7 дней.

«Это новый эффективный путь мировой логистики, соединяющий не только РФ и США, но и открывающий дороги для Азии, Канады, Аляски, всей Северной Америки. Это мировой проект, так как грузоперевозки могут быстро превысить 100–120 млн тонн», — уверен Разбегин.