Кирилл Дмитриев назвал стоимость строительства тоннеля между Россией и США

На строительство тоннеля между Чукоткой и Аляской через Берингов пролив придётся потратить не менее 8 млрд долларов. Об этом на своей странице в соцсети Х рассказал гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

По словам Дмитриева, реализация может потребовать примерно $8 млрд и занять менее восьми лет. Проект предполагает железнодорожную ветку для грузового сообщения, что откроет путь для совместной разработки ресурсов и логистических связей.

Известно, что этот тоннель, если его всё-таки постоят, по своей длине будет превосходить Евротоннель (соединяет Британию с материковой Европой) в два раза.