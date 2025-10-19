Шварценеггер предложил план по спасению демократии в США

Голливудский актёр и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер выступил с комплексным предложением по реформированию избирательной системы США. Свои идеи, которые он объединил в «акт о сохранении демократии», Шварценеггер представил в популярном вечернем телешоу «В настоящее время с Биллом Маром».

Ключевым положением его инициативы стало предложение сделать день голосования на выборах официальным выходным днём. Как пояснил бывший губернатор, это позволит значительно увеличить явку избирателей и сделать процесс голосования более доступным для всех категорий граждан.

Кроме того, Шварценеггер настаивает на создании независимой комиссии по формированию избирательных округов, а также введении единой идентификационной карты избирателя. Особо подчёркивая, что все эти меры уже успешно реализованы в европейских странах, экс-губернатор выразил уверенность, что их внедрение в американскую практику поможет укрепить демократические институты.

Напомним, голливудский актёр на выборах президента США 2024 года поддержал кандидата от Демократической партии — Камалу Харрис. Он пояснил, что хотя ему не нравятся действия обеих партий, его решение было продиктовано обеспокоенностью за будущее страны.