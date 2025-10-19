Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 октября, 05:06

Шварценеггер предложил план по спасению демократии в США

Арнольд Шварценеггер. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Арнольд Шварценеггер. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Голливудский актёр и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер выступил с комплексным предложением по реформированию избирательной системы США. Свои идеи, которые он объединил в «акт о сохранении демократии», Шварценеггер представил в популярном вечернем телешоу «В настоящее время с Биллом Маром».

Ключевым положением его инициативы стало предложение сделать день голосования на выборах официальным выходным днём. Как пояснил бывший губернатор, это позволит значительно увеличить явку избирателей и сделать процесс голосования более доступным для всех категорий граждан.

Кроме того, Шварценеггер настаивает на создании независимой комиссии по формированию избирательных округов, а также введении единой идентификационной карты избирателя. Особо подчёркивая, что все эти меры уже успешно реализованы в европейских странах, экс-губернатор выразил уверенность, что их внедрение в американскую практику поможет укрепить демократические институты.

Вялый Терминатор и его друзья-нацисты: почему дряхлеющий Шварценеггер льёт грязь на Россию
Вялый Терминатор и его друзья-нацисты: почему дряхлеющий Шварценеггер льёт грязь на Россию

Напомним, голливудский актёр на выборах президента США 2024 года поддержал кандидата от Демократической партии — Камалу Харрис. Он пояснил, что хотя ему не нравятся действия обеих партий, его решение было продиктовано обеспокоенностью за будущее страны.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • США
  • Арнольд Шварценеггер
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar