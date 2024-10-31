«Я всегда буду американцем»: Шварценеггер раскрыл, кого поддержит на выборах президента США

Актёр и бывший губернатор Калифорнии от Республиканской партии Арнольд Шварценеггер объявил о поддержке Камалы Харрис на предстоящих выборах президента США. В своём заявлении в социальной сети X он пояснил, что, хотя ему не нравятся действия обеих партий, его решение продиктовано обеспокоенностью за будущее страны.

«Буду с вами честен: мне не нравится ни одна из партий в данный момент. Мои республиканцы забыли красоту свободного рынка, увеличили дефицит и отвергли результаты выборов. Демократы не лучше справляются с дефицитом, и я беспокоюсь, что их местная политика вредит нашим городам ростом преступности», — отметил он разочарование в нынешней политике обеих сторон.

Он также осудил характеристику Америки как «мусорного бака для всего мира», прозвучавшую от кандидата Дональда Трампа, и напомнил, что непризнание результатов выборов — это «не по-американски».