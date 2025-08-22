Вялый Терминатор и его друзья-нацисты: почему дряхлеющий Шварценеггер льёт грязь на Россию Оглавление Сбежавший кумир: Как Арни предал тех, кто его обожал На наших руках кровь: Шварценеггер зачитал доклад ЦИПсО с трибуны Уроки истории от неуча: Шварценеггер оправдывает нацистов Киева Кумир-предатель: сколько раз продавался Железный Арни Скандальное признание: Самый позорный секрет Терминатора Вилла с мини-зоопарком и русофобия: Двойная жизнь Шварценеггера Мало кого из голливудских актёров любили в России больше, чем Железного Арни. Но сейчас постаревший актёр делает всё, чтобы оттолкнуть от себя россиян. Он оскорбляет Трампа из-за встречи с Путиным, дружит с Кличко и поддерживает Украину. Как он живёт? 21 августа, 21:20 Арнольд Шварценеггер уже несколько раз переобулся — от республиканцев к демократам. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / IMAGO/Martin Juen © Shutterstock / FOTODOM / tunasalmon

Сбежавший кумир: Как Арни предал тех, кто его обожал

— Президент Трамп, я только что посмотрел вашу пресс-конференцию с президентом Путиным. Это было позорно. Вы стояли там как тряпка, как мальчик-фанат. Я всё время спрашивал себя, когда же вы попросите у него автограф или сделаете селфи с ним. Вы предали нашу разведку, нашу судебную систему и нашу страну, — выдал на днях голливудский актёр Арнольд Шварценеггер.

Арнольд Шварценеггер оскорбляет Дональда Трампа из-за встречи с Владимиром Путиным. Видео © Telegram / БайБайден

При этом актёр продолжает утверждать, что очень любит Россию и русских. Так, незадолго до встречи Трампа с Путиным он похвастался перед журналистом своей «русской коллекцией», в том числе бюстами Ленина, Сталина и… ненавистного ему Путина.

Легендарному Терминатору уже 78 лет. Он сильно сдал и несёт противоречивую околесицу. Большой резонанс недавно вызвало его появление на улицах Нью-Йорка в окружении пяти охранников. Постаревший культурист был похож на Санта-Клауса, возникало такое ощущение, что он плохо понимал, где находится. Прохожие вокруг едва его узнавали.

С автомобилями Арни уже не справляется. Вероятно, последний раз он сидел за рулём три года назад, когда его огромный внедорожник GMC Yukon проехал на красный свет и устроил аварию с участием нескольких машин. Сильно пострадала одна женщина.





На наших руках кровь: Шварценеггер зачитал доклад ЦИПсО с трибуны

В позапрошлом году на климатическом саммите Austrian World Summit в Вене Терминатор призвал Европу полностью отказаться от покупки российских энергоносителей.

— На наших руках кровь, потому что мы финансируем войну. Не нужно врать самим себе. У нас уже есть всё необходимое для того, чтобы отказаться от ископаемого топлива. А теперь есть и нравственный долг использовать эти технологии, — сказал он, словно по методичкам Центра информационно-психологических операций (ЦИПсО) ВСУ.

Подобную речь он толкал и на других энергетических саммитах.

Арни на климатическом саммите в Вене. Фото © Telegram / Беспощадный пиарщик

Уроки истории от неуча: Шварценеггер оправдывает нацистов Киева

Сразу же после начала СВО Арни попытался отмыть современную Незалежную от её неонацистской сущности. Вышло очень неуклюже.

— Я люблю русский народ, поэтому скажу правду! Это незаконная война. Какая денацификация? Украина — страна, где президент еврейского происхождения, троих братьев отца которого убили нацисты, — ляпнул Шварценеггер совсем уж откровенную чушь. Ничего подобного с дядями Зеленского и в помине не было.

Далее актёр обвинил во всём власти России. Заметим, что сам он никогда не был ни в Донбассе, ни в Луганске — городах, которые к тому времени уже восемь лет бомбили каратели ВСУ.

Непосредственно на Украине Арнольд Шварценеггер бывал лишь один раз — в Киеве в 2018 году. Он тогда встретился с мэром Виталием Кличко и рассыпался ему в комплиментах, а вот про политику не говорил.

В своё время Терминатор поддержал и неонацистский госпереворот 2014 года.

— Мысленно я со своим хорошим другом Кличко, желаю ему и украинскому народу успехов в их борьбе за демократию, — написал тогда Арни. В это время украинские нацисты, названные им борцами за демократию, жгли коктейлями Молотова бойцов «Беркута» и одесситов.

Как известно, Арнольд Шварценеггер состоял в родстве с могущественным кланом Кеннеди — в течение 25 лет его женой была демократка Мария Шрайвер, племянница 35-го президента США Джона Кеннеди, тоже демократа. Несмотря на это, свою политическую карьеру изначально Терминатор строил почему-то в рядах Республиканской партии. Именно от неё он избирался в губернаторы Калифорнии.

В свою бытность политиком Арни горячо поддержал интервенцию республиканца Джорджа Буша-младшего в Ирак. Эту войну актёр считал справедливой даже после того, как вскрылось, что никакого биологического оружия у Саддама Хусейна нет и не было.

Но с приходом к власти республиканца Дональда Трампа в 2017 году Шварценеггер вдруг переобулся, сравнив сторонников нового президента с нацистскими штурмовиками, которые громили витрины еврейских магазинов. При этом актёр промолчал, когда в Америке начали устраивать беспорядки темнокожие погромщики.

Сейчас риторике Арнольда Шварценеггера позавидуют даже самые отпетые голливудские «демократы», типа Роберта де Ниро и фаната главы киевского режима Шона Пенна.

Скандальное признание: Самый позорный секрет Терминатора

Забавно, что Арни назвал сторонников Трампа нацистами. Известный факт, что отец актёра, Густав Шварценеггер, служил в немецкой армии, причём в подразделении, которое участвовало в наиболее кровопролитных эпизодах Второй мировой войны (включая вторжение в Польшу, Францию и СССР, а также блокаду Ленинграда). Густав также служил унтер-офицером в военной полиции, сотрудников которой называли «цепными псами». Среди их задач были репрессии местного населения.

Более того, и сам Арни некогда симпатизировал нацистской Германии. Так, в 1976 году, снимаясь в документалке «Качая железо», он сказал в камеру, что восхищается своим соотечественником Адольфом Гитлером. Этот эпизод вырезали и удалили. Но позднее культурист сам рассказал об этом в своих мемуарах.

Арнольд Шварценеггер был участником конкурса «Мистер Вселенная». Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Arnold Schwarzenegger

Вилла с мини-зоопарком и русофобия: Двойная жизнь Шварценеггера

Арнольд Шварценеггер — один из самых успешных голливудских небожителей. Его состояние оценивается Forbes в 1,1 млрд долларов. С жильём у Терминатора тоже всё хорошо. Вот перечень его недвижимости.





Так, у него есть поместье «Пасифик Палисейдс» в средиземноморском стиле на 10 спален и 12 ванных комнат в Лос-Анджелесе. Внутри, помимо стандартных кинозала и бассейна, есть мини-музей с реквизитом из культовых фильмов актёра, включая «Терминатора», «Хищника» и «Близнецов».

Особняк в Сан-Вэлли, штат Айдахо. Шварценеггер построил его в 1994 году как место для уединённого отдыха. Дом занимает площадь более полутора тысяч квадратов, интерьеры выполнены из камня и дерева, в панорамных окнах — вид на горы.

Вилла в Брентвуде. Там 11 спален, 14 ванных и такие удобства, как теннисный корт, бассейн, отдельный гостевой корпус, домашний тренажёрный зал и даже мини-зоопарк.

Наследниками Арнольда Шварценеггера являются четверо детей от Марии Шрайвер и внебрачный сын от любовницы-домработницы. Наиболее известный отпрыск — ставший актёром Патрик Шварценеггер.

