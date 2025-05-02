Без срока давности. Годовщина трагедии в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года в Одессе неонацисты заживо сожгли за прорусскую позицию 48 сограждан, а спасшихся из огня несколько лет морили в СИЗО. Президент России Владимир Путин сказал, что все виновники трагедии известны и понесут суровое наказание. Где сейчас организаторы? 1 мая, 21:15 2 мая 2014 года стало для Одессы одной из самых трагических дат. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / AP / Efrem Lukatsky, © ТАСС / Боровский Андрей, © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Polonskyi

Что произошло 2 мая 2014 года в Одессе

В тот день активисты пророссийского движения «Куликово поле» приняли решение о народном сборе мужчин в центре Одессы. Целью было не допустить разгрома антимайданного палаточного городка у Дома профсоюзов, куда уже стягивались праворадикальные сторонники Майдана, в основном футбольные ультрас. Этих отморозков по приказу новых киевских властей свезли со всей Украины в Одессу именно для карательной операции.

Организаторы народного сбора надеялись на мирный исход. Майданщики, напротив, настроились кровожадно, их было больше, у них имелось оружие. В итоге, разгромив без труда оппонентов, неонацисты погнали палаточный лагерь в сторону Дома профсоюзов. Спасаясь от вооружённой разъярённой толпы, там заперлось около двух сотен человек. Это были уже не столько мужчины, которых избили ещё в центре города, а в основном женщины, старики, молодёжь. Среди погибших, например, 16-летний Вадим Папура. Через несколько мгновений Дом профсоюзов подожгли. Официальная статистика такова: 48 человек сгорело заживо, несколько десятков человек получило ранения. Это не совсем верная информация.

Многие смогли спастись из огня, выпрыгнув в окно или спустившись по пожарной лестнице. Но украинские нацисты не оставили им шанса, добив на земле металлическими прутьями и цепями. Тех, кого миновала эта участь, обвинили по статье 294 УК Украины «Массовые беспорядки», предполагающей наказание до восьми лет лишения свободы. Украинские следователи не выделяли ни мотивов, ни конкретной роли каждого подсудимого, все обвинительные акты писались под копирку.

В материалах было море несостыковок и откровенной лжи. Черноморскому суду Одесской области не оставалось ничего, кроме как оправдать задержанных по делу 2 мая. Однако спецслужбы такой вариант не устроил. Прямо в зале суда двум десяткам людей предъявили новые обвинения в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и в подготовке к массовым беспорядкам и свержению конституционного строя.

Многие из подследственных просидели в СИЗО до 2018 года, вплоть до обмена пленными между Россией и Украиной. Среди таких, например, 24-летняя Инга Авдеева, её упекли в одесский изолятор беременной, плод погиб.

Отдельно стоит сказать про одесский следственный изолятор, где содержались пророссийски настроенные граждане Украины. Это дореволюционное здание, которое ни разу не ремонтировалось. Коммуникации в нём сгнили, обшарпанные стены обросли грибком, потолки искрошились, кругом разложившийся бытовой мусор, грязь и смрад. Внутри, судя по отрывкам сообщений от арестантов, происходят жуткие вещи.

Перечислим недавние случаи. Тюремщики довели до самоубийства содержащегося в изоляторе подростка. В YouTube слили видео с массовыми пытками и избиениями. Один из зэков изнасиловал, расчленил и спрятал в мусорном баке охранницу. Сокамерники забили насмерть нового арестанта, администрация до последнего утверждала, что он умер от язвы. В 50-градусную жару во всех камерах отключили воду, чтобы не было её перерасхода. Когда травили газом тараканов и вшей, людей не перевели в другие помещения. Очень много жалоб на медсанчасть. Судя по отзывам, её просто не существует.

В распоряжении Life.ru оказались уникальные фотографии из одесского СИЗО. На них видно, в каких условиях содержали прорусски настроенных украинцев. Эти снимки в 2014–2015 годах сделали одесские адвокаты, не побоявшиеся защищать политзаключённых. Например, так выглядела типичная камера: опасная электропроводка, разбитые пол, стены, рукомойник, сортир. Еда представляла собой какую-то жижу.

Как реагировал на трагедию в Одессе ЕСПЧ

— Это государственная халатность. Были нарушены права людей на жизнь из-за неспособности властей Украины сделать всё необходимое для предотвращения насилия в Одессе 2 мая 2014 года. Не принимались меры по спасению из огня, не проводилось тщательного расследования. Имело место неуважение частной жизни одной из заявительниц, которой не отдавали тело отца для захоронения, — это из свежего мартовского пресс-релиза ЕСПЧ, решение принято единогласно.

Однако часть вины Европейский суд всё равно переложил на нашу страну. В постановлении присутствует фраза, что якобы «дезинформация со стороны России сыграла свою роль в трагических событиях». Так что никаких санкций в отношении Незалежной не ожидается.

Высушенный канцелярит со странными формулировками явно намеренно завуалировал для европейцев страшное преступление, которое совершили праворадикальные украинцы. Но в России эту трагедию не забудут никогда.

Постановление ЕСПЧ, где признаётся вина Украины в трагедии 2 мая 2014 года в Одессе. Фото © echr.coe.int

Кто мог стоять за событиями в Доме профсоюзов

Лидер одесского пророссийского общественно-политического движения «Единая Русь» Дмитрий Хаблюк рассказал Life.ru свою версию того, кто именно мог стоять за трагедией 2 мая.

Главным действующим лицом этой истории Хаблюк считает депутата Верховной рады Украины Андрея Парубия. Именно ему в статусе секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины подчинялись различные силовые группировки Майдана. МВД России объявило его в розыск.

— Я считаю, что этот человек ответственен процентов на 70 за то, что произошло 2 мая. Также обязательно должен ответить за свои действия одесский политик Алексей Гончаренко*, который заявил в прямом эфире о «снесении лагеря сепаратистов». Он первым зашёл в Дом профсоюзов и фотографировался там. Эти люди должны ответить сразу, — полагает Хаблюк.

Ни Гончаренко, ни Парубий до сих пор не понесли наказания. Первый пошёл на повышение и депутатствует в Верховной раде. Второй отошёл от политики и залёг на дно во Львове подальше от фронта.

Среди одесских палачей также называлось имя известного нациста Демьяна Ганула — этот отморозок, по собственному признанию, находился тогда в гуще событий, каждое 2 мая он приходил к Дому профсоюзов цинично пожарить шашлыки. Но недавно ему пустили пулю в лоб свои же. Последнее время он работал на ТЦК и занимался тем, что кошмарил и калечил уклонистов.

Всего, по словам Хаблюка, активных участников сожжения было порядка шестисот человек. Нельзя забывать и об активной поддержке убийц — это и девочки, готовящие коктейли Молотова на Греческой площади, а также провокаторы и приехавшие из Харькова и других регионов Украины радикалы.

* Внесён в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга

Авторы Пётр Егоров