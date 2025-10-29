Конгресс США подсчитал экономический ущерб от шатдауна

Экономика США столкнётся с безвозвратными потерями от 7 до 14 миллиардов долларов из-за приостановки работы федерального правительства. Такой прогноз представили аналитики Управления Конгресса США по бюджету после изучения возможных последствий шатдауна.

Специалисты разработали три варианта развития событий в зависимости от продолжительности кризиса. Согласно их расчётам, наименьший ущерб будет нанесён при возобновлении работы правительства 29 октября. Более продолжительные сценарии предполагают возобновление функций 12 или 26 ноября, что существенно усилит негативное воздействие на экономику.

Эксперты управления ожидают значительного замедления роста реального ВВП в четвёртом квартале текущего года. По их оценкам, показатель может снизиться на один-два процентных пункта из-за вынужденного сокращения государственных расходов. Хотя основная часть экономической активности восстановится после окончания шатдауна, определённая доля потерь окажется невосполнимой.

В ведомстве отметили существование значительной неопределённости относительно конкретных последствий приостановки работы правительства. Ключевыми факторами станут оперативные решения администрации в период кризиса и реакция федеральных служащих на задержку заработной платы. Поведение государственных сотрудников и подрядчиков, столкнувшихся с финансовыми трудностями, может дополнительно усугубить экономическую ситуацию.