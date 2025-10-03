Встанет абсолютно всё: СМИ раскрыли, как шатдаун в США может отразиться на Украине

Из-за шатдауна в США приостановилось обсуждение поставок оружия Украине. Об этом сообщило издание Telegraph. Это может задержать переговоры о возможной поставке беспилотников.

«Украина предупредила, что поставки американского оружия могут быть задержаны из-за приостановки работы правительства США», — говорится в материале.

Шатдаун в США поставил под вопрос переговоры о соглашении по поставкам беспилотников для ВСУ. В результате процесс оказания военной помощи Киеву временно приостановлен.