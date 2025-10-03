Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 октября, 08:19

Встанет абсолютно всё: СМИ раскрыли, как шатдаун в США может отразиться на Украине

Telegraph: Обсуждение помощи ВСУ в США отложено из-за американского шатдауна

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / alexkich

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / alexkich

Из-за шатдауна в США приостановилось обсуждение поставок оружия Украине. Об этом сообщило издание Telegraph. Это может задержать переговоры о возможной поставке беспилотников.

«Украина предупредила, что поставки американского оружия могут быть задержаны из-за приостановки работы правительства США», — говорится в материале.

Шатдаун в США поставил под вопрос переговоры о соглашении по поставкам беспилотников для ВСУ. В результате процесс оказания военной помощи Киеву временно приостановлен.

«Тонкая работа Белого дома»: Политолог раскрыл Life.ru закулисье шатдауна в США
«Тонкая работа Белого дома»: Политолог раскрыл Life.ru закулисье шатдауна в США

Ранее из-за частичной приостановки работы правительства США Пентагон отправил в неоплачиваемые отпуска почти половину своих гражданских сотрудников — около 335 тысяч человек. При этом более двух миллионов действующих военнослужащих продолжают службу, но без зарплаты. Кроме того, бюджетный кризис угрожает работе символов страны: факел Статуи Свободы может потухнуть уже через неделю. Демократы штата обвинили в происходящем республиканцев, подчеркнув, что местные власти не намерены финансировать содержание памятника.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar