Встанет абсолютно всё: СМИ раскрыли, как шатдаун в США может отразиться на Украине
Telegraph: Обсуждение помощи ВСУ в США отложено из-за американского шатдауна
Из-за шатдауна в США приостановилось обсуждение поставок оружия Украине. Об этом сообщило издание Telegraph. Это может задержать переговоры о возможной поставке беспилотников.
«Украина предупредила, что поставки американского оружия могут быть задержаны из-за приостановки работы правительства США», — говорится в материале.
Шатдаун в США поставил под вопрос переговоры о соглашении по поставкам беспилотников для ВСУ. В результате процесс оказания военной помощи Киеву временно приостановлен.
Ранее из-за частичной приостановки работы правительства США Пентагон отправил в неоплачиваемые отпуска почти половину своих гражданских сотрудников — около 335 тысяч человек. При этом более двух миллионов действующих военнослужащих продолжают службу, но без зарплаты. Кроме того, бюджетный кризис угрожает работе символов страны: факел Статуи Свободы может потухнуть уже через неделю. Демократы штата обвинили в происходящем республиканцев, подчеркнув, что местные власти не намерены финансировать содержание памятника.
