«Тонкая работа Белого дома»: Политолог раскрыл Life.ru закулисье шатдауна в США

В США продолжительность кризиса, связанного с шатдауном и приостановкой работы правительства, может быть любой, тем более что в истории страны уже были рекордные по длительности закрытия правительства. Американист, политолог Дмитрий Дробницкий в беседе с Life.ru рассказал, какие перспективы есть у нынешней создавшейся ситуации в Штатах.

«Суть в следующем: не был принят ни бюджет на 2026 финансовый год, который начинается 1 октября, ни так называемая временная бюджетная резолюция. Она могла бы продлить финансирование по статьям федерального бюджета пропорционально расходам 2025 года, пока Конгресс обсуждает полноценный бюджет. Однако республиканцы и демократы не смогли договориться о положениях этой резолюции», — пояснил аналитик.

В результате финансирование прекратилось по переменным статьям бюджета. Есть постоянный бюджет, который определяется другими законами (например, выплата государственных пенсий, программа медицинского страхования), а вот переменные статьи финансируются ежегодно — и, поскольку новый закон не принят, деньги по ним не выделяются, объяснил Дробницкий. По его словам, это, конечно, не самая большая сумма в общих расходах США, но последствия ощутимы.

Эксперт отметил, что обычно в таких ситуациях федеральные служащие временно перестают получать зарплату, закрываются национальные парки, приостанавливается финансирование многих федеральных программ, в том числе перестают получать зарплату аппараты конгрессменов. Что касается Министерства обороны, то деньги выделяются только на текущее функционирование армейских частей, а прочие программы на время шатдауна замораживаются, продолжил специалист.

«Сколько бы шатдаун ни продлился, он всегда обойдётся стране в несколько миллиардов долларов ВВП, поскольку государство в США — это ещё и крупный работодатель. Снижается деловая активность и потребительский спрос. В целом это характерная черта для США, которая активно проявилась ещё со времён Обамы, когда партии не могли договориться по определённым статьям расходов», — добавил собеседник Life.ru.

Понятно, что отчасти причиной стала смена правящей партии. Республиканцы среди прочего не хотят, чтобы во временной резолюции были закреплены положения, которые Конгресс уже отменил на будущие периоды. Однако эти разногласия по поводу медицинской страховки — кому она выделяется, будут ли включены гендерные программы — на мой взгляд, являются в некотором роде прикрытием. Здесь чувствуется «тонкая работа Белого дома», уверен эксперт. Они целенаправленно допустили шатдаун, чтобы занять Конгресс именно этими согласованиями и отвлечь от других вопросов.

По мнению политолога, бюджетный процесс в США довольно показателен. У двухпартийного консенсуса были грандиозные планы: Конгресс должен был регулировать множество вопросов внутренней и внешней политики — от Израиля и Украины до тарифов. В том числе существовали проекты, направленные против политики Белого дома по выделению денег на военную помощь Украине. Конгрессмены могли бы заняться и тарифами, и другими вопросами. Но теперь все эти процессы заблокированы, подчеркнул Дробницкий.

Напомним, что шатдаун произошёл в США впервые за семь лет из-за того, что Конгресс не смог вовремя принять бюджет на новый финансовый год. С 1 октября 2025 года правительство частично приостановило свою работу. В Белом доме готовы сократить финансирование части проектов.