В США произошёл первый за почти семь лет шатдаун

В США в связи с отсутствием утверждённого Конгрессом бюджета на новый финансовый год начался шатдаун. Президент Дональд Трамп заявил, что рассматривает сложившуюся ситуацию как возможность для массовых сокращений персонала и отказа от программ, не соответствующих интересам республиканцев.

Американский лидер ранее возложил ответственность за бюджетный кризис на демократов.

Это уже второй случай угрозы шатдауна в течение второго срока Трампа, однако ранее администрации удавалось достигать временных компромиссов по бюджетным вопросам. При этом шатдаун случался в первый срок Трампа и продлился 35 дней — с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019-го. Всего же в современной истории это 21-й шатдаун.

Белый дом заранее распорядился подготовить госучреждения к приостановке, а президент Дональд Трамп уже запланировал подписание ряда указов на 23:30 мск 1 октября. Тематика документов пока держится в секрете.