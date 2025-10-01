Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 октября, 04:34

В США произошёл первый за почти семь лет шатдаун

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Framalicious

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Framalicious

В США в связи с отсутствием утверждённого Конгрессом бюджета на новый финансовый год начался шатдаун. Президент Дональд Трамп заявил, что рассматривает сложившуюся ситуацию как возможность для массовых сокращений персонала и отказа от программ, не соответствующих интересам республиканцев.

Американский лидер ранее возложил ответственность за бюджетный кризис на демократов.

Это уже второй случай угрозы шатдауна в течение второго срока Трампа, однако ранее администрации удавалось достигать временных компромиссов по бюджетным вопросам. При этом шатдаун случался в первый срок Трампа и продлился 35 дней — с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019-го. Всего же в современной истории это 21-й шатдаун.

Хакеры взломали устройства в Правительстве США через брешь в Cisco
Хакеры взломали устройства в Правительстве США через брешь в Cisco

Белый дом заранее распорядился подготовить госучреждения к приостановке, а президент Дональд Трамп уже запланировал подписание ряда указов на 23:30 мск 1 октября. Тематика документов пока держится в секрете.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar