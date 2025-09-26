Интервидение
26 сентября, 11:22

Хакеры взломали устройства в Правительстве США через брешь в Cisco

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Max Acronym

Группа неизвестных хакеров взломала устройства с программным обеспечением Cisco, которые используют в Правительстве США. Кибератака затронула объекты критической инфраструктуры страны, передаёт Bloomberg со ссылкой на заявление Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры США (CISA).

«Хакеры взломали устройства межсетевых экранов в Федеральном правительстве США... Расследование CISA подтвердило взлом устройств в правительственных учреждениях. Агентство полагает, что атаки затронули критически важную инфраструктуру в США», — говорится в сообщении.

В ходе расследования киберагентства было установлено, что злоумышленникам удалось скомпрометировать оборудование, используя его уязвимости. В связи с инцидентом CISA выпустило срочную директиву, обязывающую все федеральные агентства устранить уязвимости и проверить на наличие взлома сотни сетевых устройств. Чиновник CISA Крис Бутера добавил, что речь идёт о взломе системы межсетевого экрана (Firewall, фаервол), которая фильтрует трафик.

Ранее сообщалось, что системы посадки и регистрации в аэропорту Брюсселя подверглись кибератаке, из-за чего часть рейсов была задержана или отменена. Сбой в работе систем отразился и на ряде других аэропортов Европы, в связи с чем пассажирам рекомендовали учитывать вероятность задержек при составлении маршрутов.

Александра Мышляева
