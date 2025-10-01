Интервидение
1 октября

«Привычное дело»: Трамп может использовать шатдаун для «расправы» над демократами

Политолог Котов: Трамп может укрепить свои позиции во время шатдауна

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Шатдаун в США может стать для президента Дональда Трампа возможностью укрепить политические позиции и реализовать ключевые инициативы, полагает член Экспертного клуба «Дигория» Кирилл Котов. По его мнению, американский лидер может использовать кризис для усиления критики в адрес Демократической партии, которую он обвиняет в блокировке решений и нежелании идти на компромиссы.

«Для США разговоры о шатдауне давно стали привычным делом. Суть в том, что республиканцы и демократы в очередной раз не могут договориться о федеральном бюджете в Конгрессе», — подчеркнул политолог.

Он отметил, что Трамп пытается обратить приостановку работы госучреждений в политическое преимущество, апеллируя к недовольству граждан возможными перебоями в работе городских служб. Одновременно гипотетическое прекращение финансирования создаёт условия для сокращения госаппарата, что соответствует предвыборным обещаниям лидера республиканцев.

И хоть такие меры вызовут критику со стороны демократов, риторика Трампа о создании эффективного правительства, служащего народу, а не элитам, находит поддержку у избирателей. Граждане готовы одобрять его курс, несмотря на возможную эскалацию политического противостояния, отметил собеседник РИА «ФедералПресс».

Напомним, 1 октября 2025 года в связи с отсутствием утверждённого Конгрессом бюджета на новый финансовый год в США произошёл первый за почти семь лет шатдаун. Дональд Трамп заявил, что рассматривает сложившуюся ситуацию как возможность для массовых сокращений персонала и отказа от программ, не соответствующих интересам республиканцев.

