30 сентября, 19:21

Трамп пошутил про ковид, услышав чихание главы Минздрава в Белом доме

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Президент США Дональд Трамп пошутил о коронавирусе, услышав, как министр здравоохранения Роберт Кеннеди-младший чихнул на одном из мероприятий. Это произошло во время выступления Трампа во вторник в Белом доме.

«Будь здоров, Бобби!», — сказал Трамп, когда чихнул Кеннеди-младший. Затем президент добавил, что надеется не подхватить ковид.

Присутствующие в Овальном кабинете Белого дома рассмеялись в ответ на его комментарий.

Трамп пошутил об отмене президентских выборов в США по примеру Зеленского
Кстати, врач и телеведущий Александр Мясников упоминал, что каждая новая мутация коронавируса оказывается слабее предыдущей, но распространяется быстрее. Он отметил, что ковид уже давно стал обычным ОРЗ благодаря развитию коллективного иммунитета.

