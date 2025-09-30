Трамп пошутил про ковид, услышав чихание главы Минздрава в Белом доме

Президент США Дональд Трамп пошутил о коронавирусе, услышав, как министр здравоохранения Роберт Кеннеди-младший чихнул на одном из мероприятий. Это произошло во время выступления Трампа во вторник в Белом доме.

«Будь здоров, Бобби!», — сказал Трамп, когда чихнул Кеннеди-младший. Затем президент добавил, что надеется не подхватить ковид.

Присутствующие в Овальном кабинете Белого дома рассмеялись в ответ на его комментарий.

Кстати, врач и телеведущий Александр Мясников упоминал, что каждая новая мутация коронавируса оказывается слабее предыдущей, но распространяется быстрее. Он отметил, что ковид уже давно стал обычным ОРЗ благодаря развитию коллективного иммунитета.