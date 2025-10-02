Шатдаун в США: Пентагон и Госдеп отправили сотни тысяч сотрудников в отпуска

Из-за частичной приостановки работы правительства США Пентагон отправил в неоплачиваемые отпуска почти половину своих гражданских сотрудников — 334 904 человека. Такая информация следует из документов американского военного ведомства. Более двух миллионов действующих военнослужащих продолжат службу, но без зарплаты

В Пентагоне подчеркнули, что сосредоточатся на охране границ, операциях на Ближнем Востоке, обслуживании техники, судостроении, производстве критически важных боеприпасов и разработке системы противоракетной обороны «Золотой купол». Все визиты иностранных делегаций, «не считающиеся необходимыми для выполнения критически важных функций», будут отменены. Под угрозой срыва окажутся и военные учения.

Проблемы не обошли стороной и Госдепартамент: в неоплачиваемый отпуск отправят свыше 10 тысяч человек — более трети штата.

Шатдаун в США наступает, когда Конгресс не может согласовать бюджет. В это время часть госучреждений приостанавливает работу, а сотрудники уходят в неоплачиваемые отпуска. За последние десятилетия шатдауны случались более 20 раз. Самый продолжительный из них, зимой 2018–2019 годов, длился 35 дней.

Для армии и внешнеполитического ведомства такие кризисы всегда болезненны. Во время шатдауна 2013 года Пентагон отправил домой около 400 тысяч гражданских специалистов, что резко замедлило подготовку и учения. В 2018 году задержки финансирования ударили по зарплатам военных, но Конгресс позже компенсировал недополученные выплаты. Госдепартамент в периоды шатдауна обычно сокращает приём виз, откладывает международные переговоры и частично закрывает посольства.

Очередной шатдаун произошёл в США впервые за семь лет из-за того, что Конгресс не смог вовремя принять бюджет на новый финансовый год. С 1 октября 2025 года правительство частично приостановило свою работу. В Белом доме готовы сократить финансирование части проектов.