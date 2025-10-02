Факел Статуи Свободы может погаснуть из-за шатдауна в США

В США шатдауном называют приостановку работы федеральных ведомств и госучреждений из-за отсутствия финансирования. Он наступает, когда Конгресс не может вовремя согласовать бюджет. За последние 40 лет подобные кризисы происходили более 20 раз, а самый продолжительный — зимой 2018–2019 годов — длился 35 дней. Очередной шатдаун произошёл в США впервые за семь лет из-за того, что Конгресс не смог вовремя принять бюджет на новый финансовый год. С 1 октября 2025 года правительство частично приостановило свою работу. В Белом доме готовы сократить финансирование части проектов.