Член Палаты представителей США Анна Паулина Луна выступила за мирные переговоры и развитие торговых отношений с Россией вместо эскалации конфликта. Соответствующее заявление она разместила в своём аккаунте в социальной сети X.

Политик подвергла критике неоконсервативный курс администрации США, направленный на конфронтацию с Москвой. Луна призвала к открытому диалогу, который, по её мнению, мог бы принести взаимную выгоду обеим странам.

«Америке следует использовать торговые возможности и стремиться к миру, а не отстаивать неоконсервативную программу войны с Россией. Зачем нам отталкивать сверхдержаву, когда мы могли бы вести открытый диалог о мире и вести торговые переговоры, которые принесли бы пользу всем американцам?» — задалась вопросом политик.