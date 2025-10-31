Политолог объяснил, для чего Трамп заговорил о ядерных испытаниях

Заявление Дональда Трампа о подготовке к ядерным испытаниям направлено на компенсацию стратегического отставания США, уверен политолог Ахмат Хасанов. Он отметил, что американский лидер высказался о необходимости проведения учений «на равных основаниях» с другими ядерными державами, что следует рассматривать в контексте недавних успешных испытаний российских комплексов «Посейдон» и «Буревестник».

Однако Россия проводила учения беспилотных аппаратов без подрыва ядерного заряда, тогда как реальные ядерные испытания со стороны США означали бы нарушение Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, подчеркнул собеседник РИА «ФедералПресс».

«США должны просчитать все риски, прежде чем идти на это. Ведь нарушение моратория одной страной открывает массу возможностей для проведения ядерных испытаний другими странами», — предупредил эксперт.

Он также обратил внимание на внутренние проблемы США: шатдаун и связанные с ним бюджетные ограничения привели к приостановке работы Национального управления по ядерной безопасности, что может усугубить технологическое отставание страны. Тем не менее практическая реализация заявления Трампа маловероятна, поскольку вступление в новую гонку вооружений экономически нецелесообразна.