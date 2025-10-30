Россия и США
30 октября, 14:05

Американист расценил объявленные Трампом ядерные испытания как повторение Холодной войны

Обложка © GigaChat / Life.ru

Возобновление ядерных испытаний свидетельствует о завершении эпохи американской гегемонии и переходе к новой фазе глобальной конкуренции, заявил в интервью научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. По его мнению, заявление Дональда Трампа о готовности США выигрывать войны любыми средствами отражает эту стратегическую реальность.

В России оценили риски конфликта с США из-за анонсированных Трампом ядерных испытаний

Политолог подчеркнул, что США рассматривают Россию и Китай в качестве основных геополитических противников. А недавние испытания российского комплекса «Буревестник» и аналогичные шаги американской стороны демонстрируют возвращение к практике Холодной войны, которая становится новой международной нормой.

«Сейчас такая же холодная война, вторая версия», — констатировал американист в интервью RT.

Трамп после испытаний «Буревестника» заявил о переговорах с Россией по ядерному разоружению

Напомним, ранее Дональд Трамп поручил немедленно возобновить испытания ядерного оружия «на равных» с другими государствами, располагающими, по его мнению, аналогичными программами. Сам политик воздержался от объяснений о начале испытаний ядерного оружия. При этом его решение назвали безрассудным.

