Глава НПО Кимбалл назвал безрассудным решение Трампа по испытаниям ЯО

Решение американского лидера Дональда Трампа проводить испытания ядерного оружия является безрассудным, и может вызвать резкое сопротивление со стороны общества США и иностранных союзников Вашингтона. Об этом во время общения с РИА «Новости» заявил директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл.

По его словам, решение республиканца также может спровоцировать противников Соединённых Штатов и подорвать Договор о нераспространении ядерного оружия.

«Безрассудно объявив о своём намерении возобновить ядерные испытания, он вызовет резкое сопротивление общества Невады и всех союзников США, это может спровоцировать цепную реакцию испытаний противниками США и подорвать Договор о нераспространении ядерного оружия», — считает эксперт.

Напомним, перед встречей с председателем КНР Си Цзиньпином Дональд Трамп поручил немедленно возобновить испытания ядерного оружия «на равных» с другими государствами, располагающими, по его мнению, аналогичными программами. По его словам, Китай может догнать Штаты в ядерной отрасли в течение пяти лет. Уже на встрече с китайским лидером республиканец отказался отвечать на вопрос по поводу своего распоряжения по запуску испытаний ядерного оружия.