Адмирал Попов назвал ужасающими возможные последствия применения «Посейдона»

Бывший командующий Северным флотом России адмирал Вячеслав Попов охарактеризовал возможные последствия применения подводного аппарата «Посейдон» как катастрофические для потенциального противника. В интервью РИА «Новости» военный эксперт подчеркнул, что данное оружие превосходит по своей мощи все существующие в мире стратегические баллистические ракеты морского и наземного базирования.

По словам адмирала, разработанный российскими специалистами подводный комплекс не имеет аналогов в мировом военно-промышленном комплексе.

«Посейдон» по силе своего воздействия на противника превышает все существующие в мире стратегические баллистические ракеты наземного и морского базирования, он не имеет аналогов в мире, последствия его применения — ужасающие», — сообщил Попов.