30 октября, 09:42

В России оценили риски конфликта с США из-за анонсированных Трампом ядерных испытаний

Обложка © pixabay / MIH83

Планы президента США Дональда Трампа по проведению ядерных испытаний могут представлять собой дипломатический блеф, направленный на внешнюю аудиторию, заявил член Совета по внешней и оборонной политике РФ Андрей Климов. По его мнению, заявление американского лидера, сделанное во время саммита АТЭС, вероятно, необходимо было для давления на Китай.

«США давно не модернизировали свои системы, и некоторые американские военные специалисты полагают, что у них нет работоспособных зарядов», — отметил экс-сенатор.

При этом Россия располагает значительно более современной технической системой сдерживания. Независимо от действий Трампа, Вашингтон не сможет нарушить сложившийся стратегический баланс, который Москва создавала в течение последних лет, уверен собеседник «Ридуса». Он подчеркнул, что РФ внимательно отслеживает все изменения в ядерном арсенале США.

Трамп после испытаний «Буревестника» заявил о переговорах с Россией по ядерному разоружению

Напомним, ранее Дональд Трамп поручил немедленно возобновить испытания ядерного оружия «на равных» с другими государствами, располагающими, по его мнению, аналогичными программами. Сам политик воздержался от объяснений о начале испытаний ядерного оружия. При этом его решение назвали безрассудным.

