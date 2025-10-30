В России оценили риски конфликта с США из-за анонсированных Трампом ядерных испытаний

Планы президента США Дональда Трампа по проведению ядерных испытаний могут представлять собой дипломатический блеф, направленный на внешнюю аудиторию, заявил член Совета по внешней и оборонной политике РФ Андрей Климов. По его мнению, заявление американского лидера, сделанное во время саммита АТЭС, вероятно, необходимо было для давления на Китай.

«США давно не модернизировали свои системы, и некоторые американские военные специалисты полагают, что у них нет работоспособных зарядов», — отметил экс-сенатор.

При этом Россия располагает значительно более современной технической системой сдерживания. Независимо от действий Трампа, Вашингтон не сможет нарушить сложившийся стратегический баланс, который Москва создавала в течение последних лет, уверен собеседник «Ридуса». Он подчеркнул, что РФ внимательно отслеживает все изменения в ядерном арсенале США.