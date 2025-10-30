Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 октября, 05:23

Трамп после испытаний «Буревестника» заявил о переговорах с Россией по ядерному разоружению

Трамп: Вашингтон и Москва ведут переговоры по ядерному разоружению

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Москва ведут переговоры по вопросу ядерного разоружения.

Американский лидер также сообщил, что в его стране есть действующие ядерные полигоны, на которых можно проводить испытания соответствующего оружия. Он пообещал дополнительно рассказать о планах США в этом направлении.

«Кажется, что они все (другие страны) проводят ядерные испытания. У нас больше ядерного оружия, чем у кого бы то ни было, мы не проводим испытания», — уверяет Трамп.

Он добавил, что США уже много лет назад перестали проводить ядерные испытания, но теперь возобновят их, поскольку это уместно в мире, где множество стран занимаются тем же самым.

Трамп воздержался от объяснений о начале испытаний ядерного оружия в США
Трамп воздержался от объяснений о начале испытаний ядерного оружия в США

Ранее Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты немедленно приступят к началу новых ядерных испытаний. По его словам, у США сейчас крупнейший в мире ядерный арсенал, однако Китай в ближайшие пять лет способен догнать страну по этому показателю. Трамп также прокомментировал недавние успешные испытания российской крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой, отметив, что РФ и Штаты «не играют в игры».

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar