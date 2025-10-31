На Западе заявили о послании Трампа Путину после слов о «Посейдоне»

Финская газета Helsingin Sanomat увидела в недавнем заявлении Дональда Трампа о «немедленном начале ядерных испытаний» скрытый сигнал Владимиру Путину. По мнению авторов издания, президент США намеренно сделал громкое заявление вскоре после слов российского лидера об успешных испытаниях подводного аппарата «Посейдон».

«Поскольку Трамп – дитя своего времени, можно предположить, что его послание было адресовано в первую очередь России», – отмечается в публикации.

Авторы считают, что таким образом политик хотел продемонстрировать «готовность США к симметричным шагам», а также вернуть внимание мировой общественности. При этом журналисты предупредили, что если Трамп действительно имел в виду испытания ядерного оружия, а не просто ракетных систем – речь идёт о событии «исторического масштаба», которое может привести к серьёзным последствиям.

Напомним, Трамп распорядился возобновить ядерные испытания, которые страна не проводила с 1992 года. Он объяснил это решение тем, что другие государства активно их осуществляют, а Америка остается в стороне. В Кремле отреагировали заявлением, что испытания «Буревестника» и «Посейдона» не являются ядерными.

Российские стратегические разработки, включая подводный беспилотный комплекс «Посейдон» и крылатую ракету «Буревестник», являются очень серьёзным видом оружия, которому нет аналогов в мире, заявил ранее военный эксперт.