В Думе раскрыли Life.ru ахиллесову пяту Пентагона после пиара Трампа на ядерных испытаниях
Заявления президента России Владимира Путина о ядерном потенциале страны, похоже, не остались без ответа со стороны экс-президента США Дональда Трампа. Депутат Госдумы Олег Матвейчев объяснил в беседе с Life.ru, что глава Белого дома был вынужден отреагировать, предложив возобновить ядерные испытания, что многие расценивают как попытку поддержать имидж Америки в глазах мирового сообщества.
«Думаю, что заявление Путина действительно заставляет Трампа давать какой-то ответ о своём оружии. Он не может это проигнорировать, потому что СМИ об этом пишут, а он человек, помешанный на медиа, и ему нужно что-то говорить. Соответственно, он ничего лучше не придумал, как заявить об этих самых ядерных испытаниях, тем самым показывая, что Америка тоже находится в хорошей ядерной форме», — прокомментировал ситуацию депутат.
Однако реальное положение дел в атомной отрасли США далеко от идеального. Американская атомная энергетика переживает глубокий кризис. В частности, компания Westinghouse — вековой лидер в этой сфере, утратила свои ведущие позиции на мировом рынке. Программа Пентагона (Министерства войны США) по замене старых ракет на новые также сталкивается с серьёзными задержками и постоянным ростом стоимости.
Хотя в Вашингтоне, вероятно, будут приняты решения по оживлению атомной отрасли, Матвейчев предупреждает, что запущенные проблемы не могут быть решены в одночасье. Поэтому нынешние заявления Трампа следует рассматривать, скорее, как элемент пиар-кампании, нежели как отражение реальных стратегических изменений.
Ранее Трамп прокомментировал недавние успешные испытания российской крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой, отметив, что страны «не играют в игры». После этого президент США отдал распоряжение о немедленном возобновлении испытаний ядерного оружия, чтобы соответствовать другим странам, обладающим сопоставимыми программами. Он также выразил обеспокоенность, что Китай может догнать Америку по объёму ядерного арсенала в течение ближайших пяти лет.
