Life.ru узнал у Госдумы, зачем Трамп «бряцает ядерными мускулами» после пуска «Буревестника»

Вероятно, США «бряцают мускулами», угрожая устраивать испытания ядерного оружия после объявления России о новой крылатой ракете «Буревестник». Однако здесь имеет значение, для кого именно устраивается такая демонстрация. Слова американского президента Дональда Трампа прокомментировал Life.ru глава ЛДПР Леонид Слуцкий.

Слуцкий — о ядерных испытаниях США. Видео © Life.ru

Слуцкий отметил, что позиция президента США Дональда Трампа всегда является довольно неустойчивым фактором, что в очередной раз показал перенос саммита в Будапеште.

«Бряцание мускулами — может быть, но бряцать перед кем? Мы обладаем системами оружия на уровне не нынешнего, может быть, а будущего столетия», — отметил депутат.

Он заметил, что Россия продолжит поддерживать диалог по вопросу ядерных испытаний с США в дипломатической плоскости.