Life.ru узнал у Госдумы, зачем Трамп «бряцает ядерными мускулами» после пуска «Буревестника»
Депутат Слуцкий рассказал, зачем США резко понадобились ядерные испытания
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MarilenaGhezzo
Вероятно, США «бряцают мускулами», угрожая устраивать испытания ядерного оружия после объявления России о новой крылатой ракете «Буревестник». Однако здесь имеет значение, для кого именно устраивается такая демонстрация. Слова американского президента Дональда Трампа прокомментировал Life.ru глава ЛДПР Леонид Слуцкий.
Слуцкий — о ядерных испытаниях США. Видео © Life.ru
Слуцкий отметил, что позиция президента США Дональда Трампа всегда является довольно неустойчивым фактором, что в очередной раз показал перенос саммита в Будапеште.
«Бряцание мускулами — может быть, но бряцать перед кем? Мы обладаем системами оружия на уровне не нынешнего, может быть, а будущего столетия», — отметил депутат.
Он заметил, что Россия продолжит поддерживать диалог по вопросу ядерных испытаний с США в дипломатической плоскости.
Ранее американский президент заявил, что США немедленно возобновят испытания своего ядерного оружия, как это делают другие государства. Объяснять такой шаг он отказался. Что касается «Буревестника», то президент России Владимир Путин официально объявил об успешном завершении его испытаний в минувшие выходные. Запуск ракеты и заявление Путина, по данным СМИ, вызвали серьёзную обеспокоенность на Западе.
