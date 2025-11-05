Кремль не получал от США разъяснений по словам Трампа о ядерных испытаниях

Москва не получила от Вашингтона пояснений к словам президента США Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

По словам представителя Кремля, российская сторона не располагает информацией, что именно имелось в виду в заявлении Трампа и какие именно испытания предполагаются.

«Нет, ответ — нет», — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов.