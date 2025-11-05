Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 ноября, 09:50

Кремль не получал от США разъяснений по словам Трампа о ядерных испытаниях

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / guruXOX

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / guruXOX

Москва не получила от Вашингтона пояснений к словам президента США Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

По словам представителя Кремля, российская сторона не располагает информацией, что именно имелось в виду в заявлении Трампа и какие именно испытания предполагаются.

«Нет, ответ — нет», — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов.

Атомный авианосец США прибыл в южнокорейский порт Пусан
Атомный авианосец США прибыл в южнокорейский порт Пусан

Ранее Life.ru рассказывал, что США задумали провести субкритических испытаний ядерного оружия, не приводящих к цепной реакции. Это означает, что испытываться будут именно части, которые инициируют атомный взрыв. При этом Кремль запросил объяснения от американской стороны.

Все ключевые события дня в одном месте читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • США
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar