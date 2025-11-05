Россия и США
5 ноября, 05:11

Атомный авианосец США прибыл в южнокорейский порт Пусан

Обложка © Wikipedia / U.S. Navy

В южнокорейском городе Пусан на военно-морской базе пришвартовался атомный авианосец США George Washington. Об этом сообщает агентство Рёнхап. В составе группы сопровождения авианосца находятся ракетный крейсер и два эсминца, оснащенные современной системой Aegis. Визит преследует цели пополнения запасов и предоставления отдыха экипажу.

«ВМС планируют и далее укреплять обмены и сотрудничество между ВМС двух стран, а также повышать обороноспособность по случаю прибытия Пятой авианосной группы», — заявили корейские военные.

Это первое появление американского авианосца в южнокорейском порту после избрания президентом Республики Корея Ли Чжэ Мёна. В последний раз аналогичный визит состоялся в марте. Власти КНДР традиционно выражают крайне негативное отношение к присутствию американских авианосцев вблизи своих границ. Сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон ранее называла подобные действия «проявлением наибольшей враждебности».

Ранее разведывательный самолёт ВВС США Boeing RC-135U Combat Sent проводил полёты над Чёрным морем. Самолёт вылетел с военной базы в Великобритании и пролетел через воздушное пространство шести европейских стран, прежде чем приступить к разведдеятельности вблизи российских границ. Последний раз данный самолёт был замечен в этом районе 26 октября, до этого разведывательные миссии осуществлялись исключительно с помощью беспилотников RQ-4 Global Hawk.

