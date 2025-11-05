Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
4 ноября, 21:18

Уикер заявил, что США отстают от РФ и КНР по темпам модернизации ядерного оружия

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / GAS-photo

Соединённые Штаты отстают от России и Китая в темпах обновления арсенала ядерного оружия. Об этом заявил председатель комитета сената США по делам вооружённых сил Роджер Уикер на слушаниях в сенате.

Он отметил, что Китай и Россия активно наращивают свой ядерный потенциал, а американские программы модернизации отстают от установленного графика. Выступая на слушаниях, сенатор подчеркнул необходимость ускорения процесса.

«Китай и Россия быстро наращивают свои ядерные арсеналы, в то время как наши собственные программы модернизации отстают от графика», — заявил Уикер.

Ранее сообщалось, что в США планируют провести серию субкритических испытаний ядерного оружия. Глава Министерства энергетики Крис Райт подчеркнул, что данные испытания не приведут к цепной ядерной реакции и не являются ядерными взрывами. Цель испытаний — проверить системы ядерного оружия и убедиться в их готовности к инициированию ядерного взрыва.

Антон Голыбин
  • Новости
  • США
  • Россия
  • Китай
  • Мировая политика
  • Политика
