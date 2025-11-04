В небе над Чёрным морем замечен самолёт-шпион американских ВВС. Он вылетел из Британии и пролетел шесть стран, чтобы вести разведдеятельность рядом с РФ. Об этом пишет SHOT.

Самолёт-шпион американских ВВС прямо сейчас летает над Чёрным морем. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, Boeing RC-135U Combat Sent с позывным JAKE37 кружит в нейтральном воздушном пространстве над Чёрным морем. Самолёт-разведчик летает от Севастополя и в непосредственной близости к Сочи. Последний раз он был замечен на этом месте 26 октября, а перед этим разведдеятельность вели исключительно военные дроны RQ-4 Global Hawk.

Стратегический самолёт радиоэлектронной разведки Boeing RC-135U около пяти часов назад вылетел с военно-воздушной базы ВВС США Милденхолл (RAF Mildenhall), которая находится в графстве Саффолк (Англия). Затем пролетел над воздушным пространством Нидерландов, Германии, Чехии, Словакии, Венгрии и из Румынии вышел в акваторию Чёрного моря.

Ранее два польских истребителя МиГ-29 были подняты в воздух для перехвата российского самолёта-разведчика Ил-20 над Балтийским морем. Инцидент произошёл утром 31 октября. Это уже третья подобная миссия польских ВВС за неделю. При этом в Варшаве признали, что нарушения воздушного пространства Польши не зафиксировано. По утверждению польской стороны, российский самолёт якобы летел без поданного плана полёта и с выключенным транспондером.