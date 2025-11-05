Песков: РФ ждёт разъяснений от США по поводу слов Трампа о ядерных испытаниях

Кремль ожидает от США разъяснений относительно заявлений американского лидера Дональда Трампа о возможности возобновления ядерных испытаний. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает RT.

По словам Пескова, республиканец распорядился провести ядерные испытания в США, обосновывая это тем, что аналогичные действия якобы предпринимают Россия и Китай, однако никаких конкретных пояснений на этот счёт американская сторона не предоставила.

«Ещё предстоит нам получить всем какие-то разъяснения от американской стороны, потому что ни Россия, ни Китай не возобновляли никаких ядерных испытаний. Более того, и Москва, и Пекин настаивают на том, чтобы все страны оставались привержены своим обязательствам по всеобъемлющей конвенции о запрещении ядерных испытаний», — заявил Песков.