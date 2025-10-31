В США объявили войну плану Трампа по испытанию ядерного оружия
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Конгрессмены от штата Невада выступили против инициативы президента США Дональда Трампа по возобновлению испытаний ядерного оружия. Соответствующие заявления они разместили на своих страницах в социальной сети X.
«Наш ядерный арсенал ежегодно проходит проверку на безопасность и эффективность, и нет никаких доказательств того, что возобновление испытаний взрывчатых веществ необходимо», — заявила сенатор Джеки Розен, назвав решение Трампа опасным и необдуманным.
Член Палаты представителей Дина Титус также объявила о намерении представить законопроект, блокирующий возможное возобновление ядерных испытаний на территории Соединённых Штатов.
Ранее сообщалось, что администрация Дональда Трампа инициировала рассмотрение вопроса о возобновлении ядерных испытаний, мотивируя это необходимостью поддержания паритета с другими ядерными державами. Хотя официальные комментарии относительно конкретных причин такого решения отсутствуют, источники Life.ru в Госдуме связывают этот шаг с необходимостью демонстрации стратегического потенциала США после испытаний российской крылатой ракеты «Буревестник».
Все ключевые события дня в одном месте читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.