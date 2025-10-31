В США объявили войну плану Трампа по испытанию ядерного оружия

Конгрессмены от штата Невада выступили против инициативы президента США Дональда Трампа по возобновлению испытаний ядерного оружия. Соответствующие заявления они разместили на своих страницах в социальной сети X.

«Наш ядерный арсенал ежегодно проходит проверку на безопасность и эффективность, и нет никаких доказательств того, что возобновление испытаний взрывчатых веществ необходимо», — заявила сенатор Джеки Розен, назвав решение Трампа опасным и необдуманным.

Член Палаты представителей Дина Титус также объявила о намерении представить законопроект, блокирующий возможное возобновление ядерных испытаний на территории Соединённых Штатов.