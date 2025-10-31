Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 октября, 11:11

В США объявили войну плану Трампа по испытанию ядерного оружия

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Конгрессмены от штата Невада выступили против инициативы президента США Дональда Трампа по возобновлению испытаний ядерного оружия. Соответствующие заявления они разместили на своих страницах в социальной сети X.

«Наш ядерный арсенал ежегодно проходит проверку на безопасность и эффективность, и нет никаких доказательств того, что возобновление испытаний взрывчатых веществ необходимо», — заявила сенатор Джеки Розен, назвав решение Трампа опасным и необдуманным.

Член Палаты представителей Дина Титус также объявила о намерении представить законопроект, блокирующий возможное возобновление ядерных испытаний на территории Соединённых Штатов.

Политолог объяснил, для чего Трамп заговорил о ядерных испытаниях
Политолог объяснил, для чего Трамп заговорил о ядерных испытаниях

Ранее сообщалось, что администрация Дональда Трампа инициировала рассмотрение вопроса о возобновлении ядерных испытаний, мотивируя это необходимостью поддержания паритета с другими ядерными державами. Хотя официальные комментарии относительно конкретных причин такого решения отсутствуют, источники Life.ru в Госдуме связывают этот шаг с необходимостью демонстрации стратегического потенциала США после испытаний российской крылатой ракеты «Буревестник».

Все ключевые события дня в одном месте читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar